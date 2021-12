Le magazine de mode "Elle" dit stop à la fourrure dans toutes ses publications

La fourrure dans le magazine de mode "Elle", c’est bientôt fini. Pour "promouvoir une industrie de la mode plus humaine", la fourrure animale va disparaître de toutes les éditions et plateformes du magazine de mode "Elle", a annoncé jeudi la

publication, qui s'inscrit dans une tendance croissante dans le secteur du luxe.

"Elle" est la première grande publication du secteur à annoncer cette mesure dans le monde, interdisant la fourrure non seulement dans son contenu éditorial, mais aussi dans ses espaces publicitaires.

"La présence de fourrure dans nos pages et sur nos supports numériques n'est plus en phase avec nos valeurs, ni avec celles de nos lecteurs", a déclaré Valeria Bessolo Llopiz, vice-présidente et directrice internationale de la publication, propriété du groupe français Lagardère. Il s'agit de "promouvoir une industrie de la mode plus humaine", a-t-elle déclaré en annonçant cette décision lors de la conférence The Business of Fashion VOICES 2021 organisée par le site d'information spécialisé The Business of Fashion, à Chipping Norton, dans le centre de l'Angleterre.

"Nous sommes dans une nouvelle ère et la 'Gen Z', qui est la cible privilégiée de la mode et du luxe, a de très grandes attentes en termes de durabilité et d'éthique", a-t-elle ensuite expliqué à l'AFP, en référence à la génération née à partir la fin des années 90.