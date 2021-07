Le manager historique de Britney Spears démissionne car elle souhaiterait prendre sa retraite

BYE BYE BYE – Larry Rudolph a annoncé qu’il cessait sa collaboration avec la chanteuse, qu’il épaulait depuis le milieu des années 90. Il dit agir "dans le meilleur intérêt" de la star car "ses services professionnels ne sont désormais plus nécessaires".

Il l’a accompagnée dans sa route vers la gloire. Mais aujourd’hui, leurs chemins se séparent. Larry Rudolph a décidé de ne plus assurer ses fonctions de manager auprès de Britney Spears après plus de 25 ans de bons et loyaux services. "Je crois qu’il est mieux pour Britney que je démissionne car mes services professionnels ne sont désormais plus nécessaires", écrit-il dans sa lettre de démission que publie le site spécialisé Deadline.

Elle a arrêté ses activités depuis déjà deux ans et demi

"Cela plus de deux ans et demi que Britney et moi n’avons pas communiqué. À cette époque, elle m’a informé qu’elle voulait prendre une pause indéfinie dans sa carrière", note-t-il, évoquant la décision prise par la chanteuse en janvier 2019 de mettre ses activités entre parenthèses. L’interprète de "Toxic" avait expliqué vouloir prendre du temps pour s’occuper de son père convalescent et avait annulé sa deuxième résidence à Las Vegas. Sauf que depuis, la jeune femme a révélé devant un tribunal de Los Angeles l’état déplorable de ses relations avec Jamie Spears, qui co-gère le régime de tutelle sous lequel elle vit depuis 13 ans.

Le 23 juin, elle a martelé vouloir "retrouver sa vie" et souhaiter "porter plainte" contre sa famille et son entourage. Et selon Larry Rudolph, la chanteuse aurait aussi acté de ne plus remonter sur scène. "Un peu plus tôt aujourd’hui, j’ai appris que Britney avait fait part de son intention de prendre officiellement sa retraite. Comme vous le savez, je n’ai jamais fait partie de la tutelle ou de ses opérations donc je ne suis pas au courant de beaucoup de ces détails. J’ai été embauché au départ à la demande de Britney pour l’aider avec sa carrière", poursuit celui qui travaillait avec la pop star depuis 1995.

Se sentant de trop, Larry Rudolph a fait le choix de se mettre en retrait mais rappelle qu’il sera "toujours incroyablement fier de ce que nous avons accompli ensemble en 25 ans". "Je souhaite à Britney toute la santé et le bonheur du monde, et je serai là pour elle si elle a un jour besoin de moi à nouveau, comme je l’ai toujours été", insiste-t-il. Doit-on y voir là la fin de partie d’une icône de la pop qui a abreuvé la planète de tubes depuis la fin des années 1990 ? Peut-être. Car Britney Spears n'aspire plus qu'à une chose, se marier et avoir des enfants avec son petit ami Sam Asghari. Reste que son avocat n'a toujours pas déposé officiellement la demande de levée de sa tutelle pour laquelle plaident les militants du mouvement #FreeBritney depuis des années.

Delphine DE FREITAS

