"Votre corps est beau" : la mannequin grande taille Ashley Graham veut rassurer les femmes avant l'été

Il n'y a pas qu'une seule beauté. C'est le message que lance Ashley Graham sur son compte Instagram. Alors que les beaux jours approchent et que les magazines féminins commencent à distiller leurs conseils pour avoir un corps "parfait" avant l'été, la mannequin adepte du body-positivisme s'est fendue d'un message pour célébrer la beauté sous toutes ses formes.

"Alors que le temps est de plus en plus chaud, je sais que beaucoup de gens ont du mal à porter moins de vêtements et à montrer plus de peau", débute-t-elle. "J'espère que ces photos de tant de beaux corps vous motivent à aimer la peau dans laquelle vous êtes. Croyez-moi quand je dis que votre corps est beau", poursuit Ashley Graham qui dévoile des clichés de femmes qui n'ont pas peur de montrer leurs rondeurs, leur cellulite ou leurs vergetures. La mannequin de 33 ans pose, elle aussi, nue à la fin de l'album.