Le moulin de Lugy, une bâtisse qui date de deux siècles

Se dressant au confluent de la Traxenne et de la Lys, le moulin de Lugy est le dernier moulin à eau en activité dans le Pas-de-Calais. Sa roue tourne encore grâce à Bernard Delrue et sa passion. Ce dernier s'est installé sur place en 2003. Parti de zéro, il a dû tout apprendre pour mettre en place le système de production d'électricité et l'entretenir. Il s'est également lancé dans la boulangerie. Son épouse Betty, quant à elle, accueille les visiteurs. Le couple compte restaurer le moulin qui date de deux siècles.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/06/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.