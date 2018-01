Le musée Picasso expose l'année érotique de Pablo Picasso

Pablo Picasso a créé 50 000 œuvres tout au long de sa carrière. Le musée qui porte son nom à Paris a décidé de faire une exposition sur sa vie en 1932. Cette année serait une année d'aboutissement et de joie, voire érotique pour le peintre. Inspiré par sa campagne, Marie-Thérèse, il la représente dans une explosion de forme et de couleur.



