Le pèlerinage des gens du voyage offre une ambiance festive en Camargue

Les reliques de Marie Salomé et Marie Jacobé sont accueillies dans leur barque à la sortie de l'église en ce deuxième jour de pèlerinage des Gitans. Une tradition camarguaise qui rassemble des milliers de personnes chaque année. Dans les rues de Camargue, un défilé haut en couleurs et très convivial s'anime. Après la bénédiction des reliques et la délivrance sur la plage, la procession s'achève au son des guitares.



