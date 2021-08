Le père de Britney Spears accepte de quitter son rôle de tuteur "le moment venu"

L’avocat de Britney Spears, qui a demandé "une suspension immédiate" de Jamie Spears, a déjà choisi un comptable indépendant pour prendre sa suite. Mathew Rosengart s’est dit "ravi mais pas forcément surpris que Monsieur Spears et ses avocats reconnaissent enfin qu’il doit être évincé". "Nous sommes déçus, en revanche, par leurs attaques honteuses et répréhensibles contre Madame Spears et les autres", insiste-t-il dans un communiqué à TMZ. Dans les documents judiciaires déposés jeudi, le père de la chanteuse affirme lui être la cible d'"attaques injustifiées". Il dit qu’il a été là pour sa fille "quand elle était en crise et avait désespérément besoin d’aide" après "avoir souffert mentalement et sur le plan émotionnel ", "avoir été manipulée par des prédateurs et avoir été en détresse financière". "Il est venu à la rescousse de sa fille pour la protéger", martèle-t-il.