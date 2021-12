Le père de Britney Spears veut qu’elle continue à payer ses frais d’avocats

"Un paiement rapide est nécessaire pour s’assurer que la tutelle soit clôturée efficacement dans les plus brefs délais, ce qui permette à Britney de prendre le contrôle de sa vie comme elle et Jamie le souhaitent", écrivent ses représentants.

Dans des documents consultés par Billboard et The Hollywood Reporter, les avocats de Jamie Spears expliquent que la fin de la tutelle n’a pas mis fin aux "obligation fiduciaires" de leur client. Le sexagénaire, qui a été suspendu de ses fonctions de tuteur dès septembre et collabore avec un cabinet huppé, a des factures très élevées à honorer. Il assure qu’il risque "la faillite personnelle et la ruine" sans un coup de pouce financier de sa pop star de fille. Rappelons que Britney Spears a payé pendant 13 ans les frais d’avocats de son père, même quand les deux parties se faisaient face au tribunal. Alors pour Mathew Rosengart, qui défend les intérêts de la chanteuse depuis le début de l’été, la dernière requête du patriarche Spears est la requête de trop. "C’est honteux", assène-t-il dans un communiqué.