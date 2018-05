Le Petit Robert et le Petit Larousse : de nouveaux mots dans les éditions 2019

Les dictionnaires sont apparus trois mille ans avant Jésus-Christ, au temps des Sumériens. Depuis toujours, ils sont les témoins de l'évolution d'une langue et d'une société. Ce lundi 14 mai, Le Petit Robert et Le Petit Larousse ont dévoilé les nouveaux mots de leurs dictionnaires 2019. Et comme chaque année, des noms propres ou communs y font une entrée remarquée, tels que : "bisounours", "liker", "dégagisme",...



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/05/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.