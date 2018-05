Le phare de Cordouan, un bâtiment dressé dans l'estuaire de la Gironde

Au milieu des flots, le phare de Cordouan est accessible en bateau à marée basse. Construit à l'entrée de l'estuaire de la Gironde au XVIe siècle, c'est le plus ancien phare encore en activité. Ce bâtiment intrigant est composé de cinq salles dont des appartements royaux qui n'ont abrité aucun roi de France. Il dispose également d'une chapelle imposante qui est unique en pleine mer. Et pour découvrir le panorama exceptionnel qu'il offre sur l'embouchure de l'estuaire de la Gironde, une ascension de ses 301 marches s'impose.



