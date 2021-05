Concert Vax Live : le plaidoyer de Meghan Markle pour l’avenir de sa fille

"Quand nous pensons à elle, nous pensons à toutes les jeunes femmes et filles du monde entier qui doivent recevoir le soutien nécessaire pour nous faire avancer. Leur leadership futur dépend des décisions que nous prenons et des actions que nous entreprenons maintenant pour les préparer, et pour nous préparer tous, à un avenir réussi, équitable et compatissant", ajoute-t-elle.

"Depuis le début de la pandémie, près de cinq millions et demi de femmes ont perdu leur emploi aux États-Unis et 47 millions d'autres femmes dans le monde sombreront sûrement dans l'extrême pauvreté. Mais si nous travaillons ensemble pour apporter des vaccins à chaque pays et continent, si nous insistons pour que les vaccins soient distribués équitablement et à un prix juste et si nous veillons à ce que les gouvernements du monde entier fassent don de leurs vaccins supplémentaires aux pays dans le besoin, alors nous pourrons commencer à reconstruire complètement", assure-t-elle.