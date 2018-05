Le pont Valentré, monument emblématique de la ville de Cahors

Construit au quatorzième siècle, pendant la Guerre de Cent Ans, le pont Valentré est un monument défensif à l'architecture militaire. Il ne mène cependant nulle part. Sa raison d'être est plutôt symbolique, pour montrer la richesse et la puissance de la bourgeoisie cadurcienne. Long de 172 mètres, il faut franchir une écluse pour le traverser, l'occasion d'une balade sur les eaux du Lot.



