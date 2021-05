Le possible retour de flamme entre Ben Affleck et Jennifer Lopez fait déjà frémir Hollywood

L’impression de déjà-vu est évidente. Jennifer Lopez et Ben Affleck photographiés au loin dans une voiture nous ramènent à un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Celui où les deux acteurs affichaient leur amour dans les clips de la chanteuse, comme celui de "Jenny from the block "où le couple s’amuse des paparrazzis.

Alors quand Ben Affleck a été aperçu arrivant au domicile de Jennifer Lopez à Los Angeles en avril, les radars de la presse américaine se sont brusquement rallumés. Un retour de flamme entre les deux ex-amants ? Du pain béni pour les médias en manque de couples glamour après plus d’un an de confinement en raison de la pandémie. Lundi 10 mai, le DailyMail publie des clichés qui vont faire le tour de la planète. Ben Affleck est au volant de sa voiture, Jennifer Lopez impassible sur le siège passager sur une route du Montana où l’acteur possède une maison.

Une escapade au lendemain de la fête des mères américaine que les proches du duo se sont empressés de commenter. "Elle a passé plusieurs jours avec lui hors de Los Angeles. Ils ont une forte connexion. Ça a été rapide et intense mais Jennifer est heureuse", assure une source au magazine People . Sans toutefois confirmer le statut de leur relation. Une autre source indique que les artistes "sont amis depuis toujours et se voient régulièrement depuis des années". Sans que cela n’éveille la curiosité de personnes.

Si ces retrouvailles font tant parler, c’est qu’elles interviennent alors que tous les deux sont fraichement célibataires. Lui s’est séparé de l’actrice Ana de Armas en janvier et galère sur les applications de rencontre. Elle a rompu ses fiançailles avec l’ancien joueur de baseball Alex Rodriguez mi-avril.

Si idylle il y a, Bennifer n’aura pas de tapis rouge où la confirmer. Mais nul doute que les photographes sont déjà à l’affût d’une grande photo de famille qui rassemblerait Ben Affleck et ses enfants nés de sa relation avec Jennifer Garner (Violet, 15 ans, Seraphina, 12 ans et Samuel, 9 ans) avec JLO et ses jumeaux nés de son mariage avec Marc Anthony (Max et Emme, 13 ans).