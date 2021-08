Le premier épisode de la série "Le Seigneur des Anneaux" diffusé à la rentrée 2022 sur Prime Video

De cette série Le Seigneur des Anneaux, on sait encore peu de choses. L’action se déroulera dans la Terre du Milieu lors du Deuxième Âge, soit "des milliers d’années avant les évènements du Hobbit et de La communauté de l’anneau", précise Amazon dans un communiqué. "La série transportera les spectateurs dans une ère où les grands pouvoirs étaient forgés, où les royaumes ont atteint leur apogée et sont tombés en ruine, où des héros inattendus ont été testés, où l’espoir ne tient qu’au plus fin des fils et où le plus grand méchant jamais né de la plume de Tolkien menace de plonger le monde dans l'obscurité", précise le texte relayé par The Hollywood Reporter. Le personnage de Sauron devrait occuper une place centrale dans le programme, qui devrait aussi raconter la confection des fameux anneaux.