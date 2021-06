Le président du jury Spike Lee en vedette de l'affiche du 74e Festival de Cannes

Il avait accepté d'être le président du jury de l'édition 2020, finalement annulée en raison de la pandémie de coronavirus. Et lorsque le Festival de Cannes lui a de nouveau proposé cette année, il n'a pas longtemps hésité. Le cinéaste américain Spike Lee, 64 ans, est la vedette de l'affiche de la manifestation cinématographique qui se déroulera du 6 au 17 juillet prochains. Plutôt classe, non ?

Entre Spike Lee et la Croisette, c'est une vieille histoire d'amour puisque le cinéaste new-yorkais avait remporté un prix de la jeunesse en 1986 avec son premier film, Nola Darling n'en fait qu'à sa tête. Trois ans plus tard, il est en compétition pour la Palme avec le tonitruant Do the right thing, la récompense étant finalement attribuée à Sexe, mensonges et vidéo de Steven Soderbergh. Il reviendra ensuite à Cannes en 1991 avec Jungle Fever, puis en 2018 BlacKkKlansman, qui remporte le Grand Prix du jury.