Le prince Charles dément avoir demandé "à quoi ressembleraient" les enfants de Harry et Meghan

Certains membres se seraient "inquiétés" et auraient demandé "à quel point la peau du nouveau-né serait foncée". Suffisant pour lancer une grande chasse aux sorcières médiatique, les plus curieux se demandant qui donc avait bien pu prononcer cette phrase. Un livre, disponible ce mardi 30 novembre aux États-Unis, assure avoir la réponse.

C’était l’une des révélations les plus retentissantes de leur interview donnée à Oprah Winfrey. En mars dernier, le prince Harry et son épouse Meghan lavaient leur linge sale en public avec la famille royale, affirmant que leur fils Archie avait été victime de racisme au sein du clan Windsor avant même sa naissance.

Dans Frères et épouses : au cœur des vies privées de William, Kate, Harry et Meghan, l’auteur Christopher Andersen raconte que c’est le prince Charles lui-même qui aurait posé la question. Citée par Page Six, une source proche relate la scène, qui se serait déroulée au matin du 27 novembre 2017. Soit le jour de l’annonce officielle des fiançailles du prince Harry avec l’actrice américaine. "Je me demande à quoi ressembleront les enfants", aurait glissé le prince de Galles à sa femme Camilla. "Un peu surprise", elle aurait répondu : "Absolument magnifiques, j’en suis certaine". L’héritier du trône aurait alors baissé la voix pour préciser sa pensée : "Je veux dire, quelle couleur de peau pourraient-ils avoir ?"