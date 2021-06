Le prince Harry et Meghan Markle annoncent la naissance de leur fille, Lilibet "Lili" Diana

HEUREUX ÉVÉNEMENT - Le prince Harry et Meghan Markle ont annoncé, dimanche 6 juin dans un communiqué, la naissance de leur fille, Lilibet "Lili" Diana. Elle est née vendredi dernier dans un hôpital californien et est "en bonne santé".

Le Duc et la Duchesse de Sussex ont officialisé l'heureux événement dans un communiqué, dimanche 6 juin. Le prince Harry et Meghan Markle ont annoncé "avec une immense joie" la naissance de leur deuxième enfant, une fille. Lilibet "Lili" Diana est née vendredi 4 juin, à 11h40 dans un hôpital de Santa Barbara, en Californie. La mère comme sa fille sont en bonne santé, chez elles, précise le communiqué. "Elle est bien plus que tout ce que nous aurions pu imaginer", ont écrit Meghan Markle et le prince Harry. Une annonce saluée, notamment, par le Premier ministre britannique, Boris Johnson : "Toutes mes félicitations au Duc et à la Duchesse de Sussex pour la naissance de leur fille", a-t-il tweeté.

Son prénom est un hommage à la reine Elizabeth II et à la princesse Diana disparue en 1997, respectivement grand-mère et mère du prince Harry. Lilibet "Lili" Diana est le second enfant du couple après leur fils, aujourd'hui âgé de deux ans, Archie Harrison Mountbatten-Windsor. La petite fille est donc à la huitième place dans l'ordre de succession.

Le prince Harry et Meghan Markle s'étaient mis en retrait de la famille royale anglaise depuis avril 2020. Mettant en cause la pression médiatique autour d'eux, ils s'étaient installés en Californie. Désormais, ils œuvrent, notamment, auprès de leur fondation Archwell qui soutient des causes humanitaires.

La rédaction de LCI Twitter

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.