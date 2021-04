Meghan et Harry vont produire une série sur les "Invictus Games" pour Netflix

C'est leur première production pour Netflix. Le prince Harry et Meghan Markle ont levé le voile sur leur premier projet pour le géant du streaming. Il s'agit d'une série documentaire sur les Invictus Games, la compétition sportive pour les soldats blessés, comme l'a annoncé mardi la plateforme de streaming. Harry, qui a servi dans l'armée britannique en Afghanistan et avait organisé les premiers Invictus Games en 2014, apparaîtra à l'écran et produira Heart of Invictus.

La série documentaire suivra les participants dans leur préparation à cette compétition sportive pour anciens combattants blessés ou invalides, qui aura lieu au printemps 2022 à La Haye, aux Pays-Bas. Elle "ouvrira une fenêtre sur les histoires émouvantes de ces concurrents sur leur chemin vers les Pays-Bas l'année prochaine", a déclaré Harry dans un communiqué.