"Megxit est un terme misogyne qui a été créé par un troll", selon le prince Harry

Le Megxit, contraction de Meghan et exit, a été repris partout et dispose même de sa propre page Wikipédia. Au grand dam du prince Harry. "Le terme Megxit était et est un terme misogyne qui a été créé par un troll, amplifié par les correspondants du monde entier", a-t-il déclaré lors d’un sommet virtuel sur la désinformation organisé par le magazine Wired mardi 9 novembre.

Le néologisme était trop tentant pour passer à côté. Un mois avant l’entrée en vigueur du Brexit, le départ aussi surprise et spectaculaire du prince Harry et de son épouse Meghan Markle en janvier 2020 a inspiré les tabloïds qui ont tout trouvé un mot tout désigné pour évoquer cette annonce fracassante.

"Et ce terme a grossi, grossi et grossi dans les médias mainstream. Mais ça a commencé avec un troll", poursuit le prince Harry qui a intensifié son combat contre la désinformation dans la presse ces dernières années. Alors que Meghan affirmait au même moment dans un autre évènement que les tabloïds devraient avoir "le même avertissement que les cigarettes", le duc de Sussex a rappelé qu’il "connaissait trop bien l’histoire".

"J’ai perdu ma mère à cause de cette rage auto-fabriquée. Et je suis évidemment déterminé à ne pas perdre la mère de mes enfants à cause de la même chose", martèle-t-il. Mais il n’a pas totalement perdu foi en la profession, soulignant que "les vrais journalistes ont le pouvoir et la volonté de s’attaquer au racisme, à la misogynie et aux mensonges".