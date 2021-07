Le prince Harry promet de tout dire de "l'homme qu’il est devenu" dans un livre explosif

CONFIDENCE POUR CONFIDENCE – Le duc de Sussex a annoncé lundi qu’il publierait ses mémoires fin 2022. Un ouvrage qu’il écrit dans le plus grand secret depuis près d’un an et dans lequel il ne devrait épargner personne. Surtout pas sa très royale famille.

Il n’a pas encore 40 ans mais a déjà vécu plusieurs vies. Prince, soldat et désormais père de famille. Le prince Harry a décidé de se raconter dans un livre que son éditeur Penguin Random House qualifie d’"intime et sincère". Dans ses mémoires à paraître fin 2022, le duc de Sussex "partagera pour la toute première fois le récit irréfutable des expériences, des aventures, des pertes et des leçons de vie qui ont aidé à faire de lui ce qu’il est". Et offrira "un portrait personnel honnête et captivant, qui montrera aux lecteurs que derrière tout ce qu’ils croient savoir se cache une histoire humaine inspirante, courageuse et exaltante".

Un récit de sa vie "exact et entièrement vrai"

Harry assure "écrire ceci pas en tant que prince mais en tant que l’homme qu’il est devenu". Il se dit "extrêmement reconnaissant" et "excité" que le public puisse "lire un récit direct de sa vie qui soit exact et entièrement vrai". Le voici donc qui jure à nouveau de dire toute la vérité, rien que la vérité comme il l’avait déjà fait face à Oprah Winfrey en mars. Avec les conséquences dévastatrices qu’on connaît, évoquant le racisme de la famille royale avant la naissance d’Archie ou encore les pensées suicidaires de Meghan. Page Six, premier à avoir révélé l’information, en parle déjà comme du "livre le plus explosif de la décennie". Et compare le petit-fils de la reine d’Angleterre à un autre Harry célèbre, Harry Potter. "Il va ouvrir la chambre des secrets en révélant tout sur sa vie, Meghan Markle et la famille royale", s’amuse le New York Post.

Sauf que du côté de Buckingham, il se murmure qu’on rit plutôt jaune. Les services de sa Majesté ont refusé de faire tout commentaire mais une source proche du palais s’est ouverte au Daily Mail. Harry et Meghan "ont passé les 18 derniers mois à faire tout ce qu’ils avaient promis à la reine de ne pas faire – gagner de l’argent en utilisant leur vie d’avant et leur statut de membres de la famille royale. C’est tristement prévisible, malheureusement", souffle-t-elle. La presse britannique rapporte que personne chez les Windsor n’était au courant de la sortie prochaine de ce livre, sur lequel le prince travaille depuis près d’un an avec l’aide du journaliste J. R. Moehringer - déjà auteur des mémoires du tennisman Andre Agassi.

"Harry le comploteur et le prisonnier de Windsor", titre le New York Post à propos des mémoires à venir du duc de Sussex. − New York Post

Un contrat à 20 millions de dollars

En redevenant le narrateur de sa vie, le duc de Sussex fait un joli pied de nez aux tabloïds avec qui il est en guerre ouverte depuis des années. Au lendemain de l’annonce ce mardi, chacune des publications y allait de sa propre hypothèse quant au contenu du livre à venir. Certaines l’imaginent déjà évoquer le choc de la mort de sa mère Diana, ses tensions avec son père Charles et son frère William ou encore son coup de foudre avec l’actrice américaine Meghan Markle. Ce dernier a déjà été raconté en détail dans Harry et Meghan, libres, une biographie publiée l’an dernier. Les Sussex ont toujours affirmé ne pas avoir participé à ce projet.

La fuite en avant du couple vers les États-Unis devrait aussi être au cœur de l’ouvrage qui retracera les 37 ans de vie du prince Harry. Aussi libératrice soit-elle, cette quête de la vérité permettra aussi au père d’Archi et Lilibet d’encaisser un joli chèque. Page Six rapporte que le contrat avec Penguin Random House s’élève à 20 millions de dollars. L’histoire ne dit pas si une partie ou l’intégralité de cette somme sera reversée à des associations chères à son cœur. Déjà présents sur Netflix et Spotify, Meghan et Harry partent en conquête du monde de l’édition. Le Banc, le livre pour enfants de la duchesse inspirée de la relation de son mari et leur fils publié dans la même maison d'édition, est rapidement devenu un best-seller. Pour vivre heureux, les Sussex ne vivent pas cachés mais sacrément bien occupés.

Delphine DE FREITAS

