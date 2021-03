Le prince Harry va (aussi) collaborer avec un think tank pour s’attaquer aux fake news

On ne l’arrête plus. Le prince Harry ne s’est jamais tenu aussi occupé depuis la fin de ses missions royales. Après avoir annoncé qu’il rejoignait une start-up de la Silicon Valley pour "aider à créer un impact sur les vies des gens", voilà que le duc de Sussex s’allie au think tank Aspen Institute pour combattre ce qu’il déteste le plus chez les tabloïds. Les fake news.

Le duc de Sussex fait désormais partie des 18 nouveaux membres d’une commission qui pendant six mois "étudiera comment combattre le défi urgent de la fausse information et de la désinformation aux États-Unis". Des travaux qui seront présidés par un trio composé de la célèbre journaliste Katie Couric, de l’expert en cybersécurité Chris Krebs et du militant des droits civiques Rashad Robinson.