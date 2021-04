William et Harry saluent le prince Philip, "maître du barbecue" au "sens de l’humour malicieux"

WE ARE FAMILY - Les deux frères ont rendu hommage à leur défunt grand-père dans deux communiqués distincts publiés à quelques minutes d’intervalle ce lundi 12 avril. Un tendre regard sur l’homme privé derrière la personnalité publique.

Leur peine est la même. Celle de deux hommes redevenus petits garçons à la perte d’un être cher. Avant de se retrouver samedi pour des funérailles privées à Windsor, les princes Wiliam et Harry ont publié presque à l’unisson deux vibrants hommages à leur grand-père le prince Philip, décédé vendredi dernier à l’âge de 99 ans. Deux courts textes où les souvenirs d’enfance se mêlent à ceux d’une vie longue d’un siècle dédiée à son pays. Trois jours après la mort du patriarche des Windsor, l’aîné du prince Charles a partagé sur les réseaux sociaux une photo inédite prise par son épouse Kate en 2015. Le duc d’Edimbourg y prend la pose à côté de son arrière-petit-fils, le futur roi George alors âgé de deux ans.

Toute l'info sur La mort du prince Philip endeuille la couronne britannique

"Je ne prendrai jamais pour acquis les souvenirs spéciaux que mes enfants auront toujours de leur arrière-grand-papi venant les chercher dans une calèche, leur propre expérience de son sens de l’aventure contagieux ainsi que de son sens de l’humour malicieux", écrit William, louant aussi "la gentillesse" dont le prince Philip a fait preuve envers sa femme Kate Middleton. "Je me sens chanceux d’avoir non seulement eu cet exemple pour me guider mais d’avoir pu compter sur sa présence constante jusque dans ma vie d’adulte, à travers les bons et les mauvais moments", poursuit-il. L’histoire retiendra notamment que c’est le duc d’Edimbourg qui a convaincu son petit-fils de marcher derrière le cercueil de leur mère Diana en 1997. "Si tu marches, je marcherai à tes côtés", lui avait-il dit, l’assurant de son soutien indéfectible.

Le prince Philip, le prince William, le comte Spencer, le prince Harry et le prince Charles marchent derrière le cercueil de la princesse Diana le 6 septembre 1997. − JEFF J MITCHELL / POOL / AFP

"Le siècle de vie de mon grand-père a été défini par le service, à son pays et au Commonwealth, à sa femme et reine, et à notre famille (…). Mon grand-père était un homme extraordinaire qui appartenait à une génération extraordinaire. Catherine et moi continueront à faire ce qu’il aurait voulu et à soutenir la reine dans les années à venir. Tu vas me manquer Papi, mais je sais que tu aurais voulu qu’on continue le boulot", insiste-t-il. Le ton se fait un peu moins solennel chez le prince Harry, qui a lui aussi pris le temps pour saluer la mémoire de son aïeul. Après un très court message posté sur le site de sa fondation Archewell, le cadet du prince Charles y a rédigé un texte plus long et plus personnel encore. Dans lequel le grand-père prend le dessus sur le prince. "Pour moi, comme beaucoup d’entre vous qui ont perdu un être cher ou un grand-parent au cours de cette année douloureuse, il était un papi : maître du barbecue, légende de la déconne et impertinent jusqu’à la fin", souligne-t-il.

Il pouvait captiver l’attention dans n’importe quelle pièce grâce à son charme – mais aussi parce que vous ne saviez jamais ce qu’il allait dire ensuite - Le prince Harry

"Mon grand-père était un homme de devoir, d’honneur et au grand sens de l’humour. Il était authentiquement lui-même, avec une sagesse sérieusement aiguisée. Il pouvait captiver l’attention dans n’importe quelle pièce grâce à son charme – mais aussi parce que vous ne saviez jamais ce qu’il allait dire ensuite", taquine le prince Harry qui vient d'arriver en Angleterre après un an passé loin du Royaume-Uni. "Il a été un roc pour sa majesté la reine avec une dévotion sans équivalent, à ses côtés pendant 73 ans de mariage, et alors que je pourrais continuer, je sais que là tout de suite il nous dirait à tous, une bière à la main : 'Oh passez à autre chose !'", s’amuse-t-il avant de s’adresser ensuite au prince Philip.

Le prince Harry a rendu hommage à son grand-père le prince Philip sur le site de sa fondation. − Archewell.com

"Papi, merci pour ton service, ton dévouement à Mamie et pour avoir toujours été toi-même. Tu manqueras cruellement à la nation et au monde mais nous ne t’oublierons jamais. Meghan, Archie et moi (tout comme ta future arrière-petite-fille) garderons une place spéciale pour toi dans nos cœurs", poursuit-il. Une lettre très émouvante qu’il conclut des mots Per Mare, Per Terram, la devise de la Marine royale dont le grand-père et le petit-fils ont tous deux été capitaines généraux.

Delphine DE FREITAS