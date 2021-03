Le promeneur de chien de Lady Gaga donne de ses nouvelles depuis son lit d’hôpital

"Je suis toujours en convalescence après être passé tout près de la mort et je suis resté éloigné de l'hystérie médiatique. J'écrirai et en dirai davantage plus tard, mais la gratitude pour tout l'amour que je ressens de partout sur cette planète est immense et intense. J'ai ressenti votre soutien ! Merci", a expliqué le jeune homme qui a tenu à remercier les enquêteurs pour travail.

"Je suis honoré et reconnaissant que l'attention et la concentration de la police aient suffi à remettre Koji et Gustav en sécurité, et je sais qu'ils sont déterminés à traduire ces criminels en justice. J'apprécie énormément tout ce que vous avez fait et continuez à faire".

Ryan Fisher a également fait passer un message à Lady Gaga. "Tes bébés sont de retour et la famille est entière… Nous l'avons fait ! Tu as tant fait pour moi et ma famille durant toute cette crise. Ton soutien malgré ton propre traumatisme lié à la perte de tes enfants, a été sans faille. Je t'aime et merci", a conclu cet amoureux des chiens qui attend avec impatience le moment où il sera "bombardé de baisers et de coups de langue (et peut-être même un pipi d'excitation ?) d'Asia, Koji et Gustav".