Le rappeur américain DMX "dans un état végétatif" après une crise cardiaque

Une légende du rap américain. Earl Simmons, alias DMX, 50 ans, est hospitalisé depuis vendredi à White Plaines, dans la banlieue de New York, après avoir été victime d’une crise cardiaque, suite à une overdose. "Nous pouvons simplement prier", a déclaré dimanche au New York Times Nakia Walker, sa manager, précisant que son client était "dans un état végétatif". D’après le site TMZ, sa compagne Desiree Lindstrom et sa mère Arnett Simmons, auraient été autorisés à lui rendre visite.

Auteur de huit albums, DMX fait partie des figures les plus sombres du hip-hop américain, exposant ses démons intérieurs dans des hymnes qui lui ont valu un succès aussi bien commercial que critique. Son premier grand single, "Get At Me Dog", sur le label Def Jam, est sorti en 1998, tiré de l'album It's Dark and Hell Is Hot.

Également acteur, le rappeur s’est illustré au générique de films comme Belly avec son confrère Nas, Romeo Must Die avec Jet Li ou encore Hors Limite avec Steven Seagal. En 2006, il a également été la vedette de sa propre émission de téléréalité DMX : Soul of a man.