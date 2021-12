Le rappeur Drakeo the Ruler poignardé à mort lors d’un festival à Los Angeles

L'artiste, de son vrai nom Darrell Caldwell, a été agressé pendant le concert "Once Upon a Time in LA", qui devait accueillir Snoop Dogg, Ice Cube et 50 Cent. Peu après 20h30 samedi, une bagarre s'est déclenché et un suspect a brandi une arme tranchante, blessant alors grièvement le rappeur. Transporté à l'hôpital dans un état critique, Drakeo the Ruler est décédé des suites de ses blessures.

Les organisateurs ont aussitôt annulé le festival. "Par respect pour ceux impliqués et en coordination avec les autorités locales, artistes et organisateurs, il a été décidé de ne plus continuer" les spectacles prévus, ont-ils indiqué dans un communiqué.

Pour l’heure, aucune interpellation n’a été effectuée, rapporte le porte-parole de la police de Los Angeles, l’officier Luis Garcia, cité par le Los Angeles Times.