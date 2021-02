"C'est la fois de trop" : le rappeur Médine porte plainte contre la députée Aurore Bergé

Une nouvelle polémique Médine pointe le bout de son nez. Accusé par Aurore Bergé, la semaine dernière, d'être un "rappeur islamiste" qui "disait qu’il fallait tuer des laïcards" le Havrais a annoncé mardi son intention de porter plainte contre la députée pour diffamation.

"Je suis dans la lumière et je dois servir d’exemple, voire de symbole à tous les gens qui me suivent", explique-t-il à propos de cette affaire dans un long entretien accordé à Mediapart. "Je veux montrer à celles et ceux qui subissent des brimades ou des fausses accusations, comme celles portées à mon encontre, que l’on peut agir et dire 'Stop, c’est terminé'. J’attends une condamnation et des excuses publiques", poursuit le rappeur. "Je vais demander la totale : dommages et intérêts. C’est mon honneur qui est mis en jeu."