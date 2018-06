Le rassemblement de peintres amateurs à Clisson existe depuis plus de 20 ans

Clisson, en Loire-Atlantique, regorge de plans intéressants pour les peintres et les photographes. Le rassemblement de peintres amateurs, qui existe depuis plus de 20 ans, s’y est déroulé le week-end du 2 juin 2018. Plus d’une centaine d’artistes très passionnés ont participé au concours, sous l’œil des promeneurs.



