Le retour des "All Saints"

Il y a 20 ans de cela, les "All Saints" sortaient leur tout premier album. Le groupe est composé de quatre filles d'origine britannique et elles étaient à l'époque les concurrentes directes des "Spice Girls". Néanmoins, Melanie, Shaznay, Nicole et Natalie étaient plus particulièrement dans la mouvance RnB. Elles ont sorti plusieurs tubes entre 1997 et 2001, et en 2018, elles reviennent avec un nouvel album intitulé "Testament". Ce dernier est composé de treize chansons et il reflète exactement "où nous devrions être et où nous aimons être créativement aujourd'hui", selon le groupe. Quelques extraits en images.



