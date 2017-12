Le trio corse Incantésimu dévoile leur tout premier single "Même si"

Le trio Incantésimu vient de sortir leur premier titre "Même Si". Florian, Yvan, et Joseph-Antoine représentent la jeunesse Corse actuelle. Leur style est un mix de jazz, de pop et de soul . Comme la promesse d'une belle rencontre vocale, leur premier single "Même si" fera patienter leurs fans jusqu'à la sortie de leur album.



