Le viaduc du Viaur, une dentelle de fer accrochée à 116 mètres de hauteur

Long de 460 mètres, le viaduc ferroviaire du Viaur a été construit entre 1895 et 1902. Cette œuvre d'art relie le département du Tarn à l'Aveyron et est accrochée à 116 mètres de hauteur. Pour comprendre son architecture, il faut descendre dans ses appuis, solidement fixés dans la roche. Vue d'en bas, cette dentelle de fer est un enchevêtrement d'acier dont les pièces ont été assemblées avec un million de rivets. L'ingénieur Paul Bodin est à l'origine de sa conception.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/05/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.