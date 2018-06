Lenni-Kim : "Ça va être un spectacle sur lequel on mise vraiment sur la performance"

A seulement 16 ans, le jeune Canadien Lenni-Kim est un véritable phénomène. A la fois chanteur, danseur et comédien, il a interprété le générique de la série animée "Miraculous" en duo avec Lou, a participé à la dernière saison de "Danse avec les stars", pour ensuite débarquer dans la série "Demain nous appartient". L'artiste part prochainement en tournée, notamment pour défendre son premier album "Les autres", et sera en concert au Casino de Paris les 16 et 17 juin prochains. Au programme : toutes ses chansons, quelques reprises ainsi que de nombreuses surprises avec ses danseurs.



