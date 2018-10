Les Arméniens rendent un hommage ininterrompu à Charles Aznavour

Charles Aznavour prévoyait de donner un concert en Arménie pour ses cent ans. Depuis l'annonce de sa mort, sur la place qui lui est dédiée, au cœur d'Erevan, ses fervents admirateurs sont de plus en plus nombreux à venir se recueillir et déposer des bougies. Charles Aznavour était l'un des plus ardents ambassadeurs du pays. L'Arménie le voulait immortel et pleure sa mort. Le Premier ministre arménien a annoncé un jour de deuil national lors de ses funérailles.



