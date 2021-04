Les cinémas de nouveau ouverts, "Godzilla vs. Kong" ressuscite le box-office américain "Godzilla vs. Kong" est pour l'instant programmé le 19 mai en France − WARNER

COMEBACK - Avec près de 50 millions de dollars en cinq jours, "Godzilla vs. Kong" vient de signer le plus gros démarrage au box-office américain depuis l’apparition de la pandémie. La conséquence de la réouverture des salles dans les grandes villes comme New York et Los Angeles.

Comme si le Covid-19 n’avait jamais existé… ou presque. Sorti le 31 mars aux États-Unis, Godzilla vs. Kong a engrangé 48,5 millions de dollars de recettes au box-office, dont 32,2 millions lors du week-end. En temps normal, il s’agirait d’un score décevant pour un blockbuster à près de 200 millions de dollars de budget. Sauf qu’il s’agit ni plus ni moins du meilleur démarrage depuis l’apparition de la pandémie de coronavirus outre-Atlantique au printemps 2020. La campagne de vaccination battant son plein, les salles de cinéma ont rouvert leurs portes, début mars, de New York à Los Angeles en passant par Dallas, Chicago et Atlanta, avec toutefois des jauges limitées et l’obligation du port du masque. Dans un premier temps Hollywood avait tâté le terrain, avec des thrillers à petit budget comme Le Vétéran avec Liam Neeson ou Nobody avec Bob Odenkirk, la star de la série Better Call Saul.

Godzilla vs. Kong était la première superproduction à tenter sa chance sur un marché sinistré. Et d’après The Hollywood Reporter, les chiffres du week-end dépassent les attentes de ses producteurs, quand bien même la Warner avait choisi de sortir le film en simultané sur la plateforme HBO Max. "Je crois qu’un gros film comme celui-ci nous dit que si nous sommes rationnels dans la manière de le sortir, il y a un appétit du public pour une expérience collective dans les salles", explique Joshua Grode, le patron de Legendary Pictures, la société de production californienne rachetée en 2016 par le géant chinois Wanda Group.

Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si le film réunissant deux des monstres les plus populaires de l’histoire du cinéma est également sorti en Chine, où il a engrangé 71,6 millions de dollars en deuxième semaine, portant son total mondial à plus de 285 millions de dollars de recettes. Un cumul qui lui permet déjà de rentrer dans ses frais, alors qu’il n’est toujours pas sorti en Europe, et notamment en France où il est programmé pour le 19 mai prochain. Même si rien ne dit que les salles seront rouvertes à cette date.

Jérôme Vermelin