Les créateurs de la série "Game of Thrones" vont réaliser la suite de "Star Wars"

David Benioff et D.B. Weiss, les deux "show-runners" de la série américaine de HBO, vont écrire et produire de nouveaux films dans la saga spatiale la plus célèbre du monde. Si peu d'informations sont encore connues sur ces nouveaux volets, on sait toutefois que l'intrigue sera à la fois séparée des aventures de Luke Skywalker et des dynasties de Jedis, qui rythmaient les trois premières trilogies de "Star Wars".