Avec les Cross-Battles, "The Voice" lance une nouvelle étape redoutable

C'est la grande nouveauté de la saison. Et elle va vous donner des sueurs froides. Après avoir passé l'épreuve des K.O. et juste avant de pouvoir accéder aux grands shows en direct, les talent de "The Voice" vont se frotter ce samedi à une nouvelle étape baptisée Cross-Battle, qui va complètement rebattre les cartes de l'émission. Désormais, tous les coups sont permis entre les coachs qui vont se lancer des défis et imaginer les meilleures combinaisons pour espérer envoyer leurs protégés en demi-finale. On vous explique.

De quoi mettre du piment dans la compétition car dans cette épreuve, tout est possible. Un coach peut ainsi se retrouver sans talent en demi-finale, tandis qu'un autre peut voir tous ses protégés accéder à l'épreuve suivante. En attendant de découvrir tout ça, faisons un petit récap' des forces en présences dans les différentes équipes.

Dans la team Pagny on retrouvera Giada Capraro, Edgar Claudel, Marie Pichoustre et Marghe Davico. Pour Amel Bent ce sera Cyprien Zeni, Niki Black, Wahil et Anik St-Pierre. Face à eux on retrouvera Arthur Chaminade, Jim Bauer, Louise Mambell et Tarik, les talents de l'équipe de Marc Lavoine. Et enfin, Vianney sera entouré de Mentissa Aziza, Paul'O et Angelo Mougin. Soit trois talents, The Vivi ayant été exclu de "The Voice" après la parution des tweets islamophobes et homophobes.