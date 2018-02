Les fans de Johnny bluffés par son sosie vocal

Âgé de 34 ans, le sosie vocal de Johnny Hallyday remplit les salles depuis la mort du chanteur. Il s'agit de Jean-Baptiste Guégan, un fan de la star du rock français devenu artiste. Pour cette année 2018, il prévoit plus de deux cents dates, pour faire vivre un moment de nostalgie incroyable qui donne les frissons aux plus grands fans de celui qu'il considère comme "son père spirituel".



