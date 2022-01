"Les Feux de l’amour" se séparent d’un acteur qui n’a pas respecté les protocoles anti-Covid

Il se sent "très mal". Richard Burgi, qui tenait un rôle récurrent dans le soap Les Feux de l’amour depuis le printemps 2021, a annoncé lui-même qu’il ne faisait plus partie du casting. Un départ surprise qu’il a partagé avec ses abonnés sur Instagram cette semaine, indiquant que la production l’avait remercié pour non-respect des règles de protection mises en place sur le tournage contre la pandémie. L’acteur de 63 ans, popularisé par les séries The Sentinel et Desperate Housewives, a expliqué qu’il avait "naïvement et involontairement violé les protocoles Covid du programme".