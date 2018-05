Les foires d’antan ont donné de la saveur aux régions françaises

Les régions françaises tiennent leurs saveurs des foires d'antan. En effet, lors de ces rendez-vous d'autrefois, les sourires et la gourmandise ont toujours été présents. Depuis des siècles, les foires ont permis aux cuisiniers et aux restaurateurs de découvrir la fraîcheur des terroirs, des trésors riches en goûts qui sont difficiles à égaler. Retour en images sur l’histoire des foires françaises.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/05/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.