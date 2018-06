Les grands musées font voyager leurs chefs-d'oeuvre

Dans le cadre du projet "La Culture près de chez vous", la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, a dévoilé le nom de plus de 450 œuvres qui vont bientôt être prêtés à des établissements plus modestes partout dans le pays. D'immenses artistes peintres, dont les toiles sont exposées dans les plus célèbres de nos musées, Orsay, le Louvre, Beaubourg ou Versailles, font partie du projet. Les grands musées nationaux ont donc été sollicités afin de prêter des tableaux célèbres.



