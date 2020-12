"Les Grosses Têtes" accusées de discrimination : RTL fait bloc derrière son émission vedette

159 propos sexistes, 66 déclarations homophobes et transphobes, 51 déclarations racistes et 29 déclarations homophobes… le tout en un mois. Dans une étude rendue publique ce mardi, l’Association des journalistes lesbiennes gay bi trans et intersexe (AJL) tacle sévèrement Les Grosses Têtes, l’émission vedette de RTL, créée en 1977 par Philippe Bouvard et dont Laurent Ruquier assure l’animation quotidienne depuis 2014.

"Chaque émission contient, en moyenne, 19 propos discriminants. Les déclarations sexistes tiennent le haut du pavé puisqu'elles sont présentes dans la totalité des émissions", précise l'AJL qui dénonce les "portraits stéréotypés" qu’incarnent selon elle les différents chroniqueurs, citant en exemple "Jeanfi Janssens, le gay hypersexualisé, Bernard Mabille, le gros, ou encore Chantal Ladesou, la vieille sur le déclin qui finira pute."