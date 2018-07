Les icônes de Nouvelle Génération aux années 70 mises à l'honneur à la Galerie Joseph

La Galerie Joseph, dans le troisième arrondissement de Paris, présente jusqu'au 16 septembre une rétrospective photo des icônes du cinéma, de la Nouvelle Vague aux années 70. On y découvre notamment une centaine de clichés emblématiques de Raymond Cauchetier et de Georges Pierre. Ces derniers ont sublimé les acteurs phares de l'époque, dont Jean-Paul Belmondo, Pierrot le Fou et Yves Montand. L'exposition propose également de découvrir les coulisses des tournages. Selon Valérie Hugot, commissaire de l'exposition, les photos n'ont pas été prises pendant le tournage et les deux photographes ont fait rejoué les acteurs avec leurs propres mises en scène.



