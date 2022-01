Film, émission, spectacle : Les Inconnus préparent leur grand retour Didier Bourdon, Pascal Légitimus et Bernard Campan en février 2014 durant la promotion de leur film "Les 3 frères, le retour". − AFP

HUMOUR - Didier Bourdon a confié à RTL que le trio comique qu'il formait avec Bernard Campan et Pascal Légitimus était sur le point de se reformer.

C'est un trio mythique. Les Inconnus vont faire leur grand retour sur le devant de la scène, comme l'a confié Didier Bourdon au micro de RTL. Le comédien à l'affiche de Mes très chers enfants a en effet confirmé qu'il avait plusieurs projets avec Bernard Campan et Pascal Légitimus. Les trois humoristes qui ont connu un succès fou dans les années 1980 et 1990 préparent un film ensemble. Également dans les tuyaux, une émission spéciale et, peut-être, un spectacle, 29 ans après leur dernier. "On a envie de faire quelque chose. C'est une question de timing", a expliqué Didier Bourdon, 62 ans. "On a chacun nos propositions en solitaire, mais moi je sais que c'est maintenant qu'il faut le faire, surtout sur scène. Alors c'est vrai que ça fait peur, mais c'est dans l'air, c'est certain. J'en parlais avec Pascal il y a deux jours. J'attends l'avis de Bernard", a-t-il avoué.

Je pense qu'on pourrait prendre les anciens sketches et les revisiter. Et autour de la table, on trouverait d'autres idées - Didier Bourdon

Les trois comédiens ont d'ailleurs fixé une date pour parler de leur come-back. "Je pense qu'on pourrait prendre les anciens sketches et les revisiter. Et autour de la table, on trouverait d'autres idées. Mais on n'a plus 30 ans. On peut faire une scénographie assez originale. On se voit bientôt, le jour de mon anniversaire, à la fin du mois, le 22, le jour de mon anniversaire", a dévoilé Didier Bourdon.

Rania Hoballah

