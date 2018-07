"Les Indestructibles" sont de retour au cinéma

C'est l'énorme carton attendu pour l'été. Quatorze ans après un premier exploit, les studios Disney-Pixar dévoilent le deuxième opus du film d'animation "Les Indestructibles". Et désormais, les rôles s'inversent. C'est Hélène alias Elastigirl qui travaille, Robert alias Mr Indestructible lui, s'occupe du foyer. Côté doublage, on entendra notamment les voix de Louane Emera et Gérad Lanvin.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.