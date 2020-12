"Les jeunes, ne lâchez rien !" : le message poignant de Sir Anthony Hopkins pour 2021

"Il y a 45 ans, je me suis réveillé. Je fonçais droit vers le désastre", se rappelle l'acteur âgé de 82 ans. "Je risquais de mourir à force de boire et sans vouloir me la jouer moralisateur, j’ai entendu un message, une petite voix qui me disait ‘tu veux vivre ou tu veux mourir ?’. Et j’ai décidé de vivre. Je me suis soudain senti soulagé et ma vie est devenue bien plus facile", raconte-t-il. "Alors j’ai mes jours sans, et parfois je traverse des périodes de doute. Mais en fin de compte je tiens bon."