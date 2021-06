Les maris de Miranda et Charlotte rejoignent à leur tour la suite de "Sex and the City"

Les discussions ont traîné pour au final se solder par la meilleure des nouvelles. And Just Like That…, la suite de Sex and the City, a étoffé son casting en annonçant le retour des moitiés de Charlotte (Kristin Davis) et Miranda (Cynthia Nixon). David Eigenberg et Evan Handler, les interprètes de Steve Brady et Harry Goldenblatt, figureront au générique des dix épisodes inédits qui seront prochainement diffusés sur la plateforme HBO Max.

"Tout le monde est ravi de pouvoir continuer les histoires de ces personnages bien aimés de Sex and the City avec les acteurs qui les ont rendus si attachants", confirme dans un communiqué Michael Patrick King, l’une des têtes pensantes de la série également aux manettes de ce nouveau projet.