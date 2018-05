Les Parisiennes : "Pour nous, c'est tout à fait nouveau de faire un groupe, un girls band, et c'est ça qui est excitant"

Laurent Ruquier a décidé de ressusciter Les Parisiennes, qui ont cartonné dans les années 60, à travers quatre femmes talentueuses de générations et d'horizons différents. Helena Noguerra, Arielle Dombasle, Mareva Galanter et Inna Modja ont donc repris les chansons du groupe, dont "L'argent ne fait pas le bonheur" et "Il fait trop beau pour travailler", avec une touche de jazzy et de blouse tout en gardant le swing. Un mois après la sortie de leur album, elles se retrouvent au théâtre des Folies Bergère dès ce jeudi jusqu'au 3 juin avec notamment quatre danseurs et quatre musiciens et partiront en tournée cet automne.



