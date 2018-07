Les premiers pas de Johnny Hallyday au cinéma

Difficile d'oublier ce bon vieux Johnny ! Une exposition en son honneur a lieu à la Galerie Joseph, à Paris, rassemblant plusieurs de ses photos mais aussi des objets l'ayant appartenu. En plus d'être une rockstar, Johnny Hallyday est également une vedette de cinéma. Trois de ses films des années 60-70 sont à nouveau sortis sur les écrans et sont disponibles en DVD. Revivez en images les premiers pas de Johnny au cinéma !



