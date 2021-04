Les princes Harry et Andrew ne porteront pas leur tenue militaire à l'enterrement du prince Philip

Une entorse au protocole pour éviter les tensions. D'après le tabloïd The Sun et d'autres médias britanniques, la reine Elizabeth II a décidé que tous les membres de la famille royale se rendraient à l'enterrement du prince Philip en tenue civile pour ne pas avoir à trancher sur le droit des princes Harry et Andrew à porter l'uniforme militaire. Et ce, malgré la forte connotation militaire de cette cérémonie, Philip étant un ancien commandant de la Marine.

Cela évitera de mettre l'accent sur le fait que son petit-fils le prince Harry, ex-capitaine, a récemment perdu ses titres militaires honorifiques. Très attaché à l'armée, le mari de Meghan Markle Harry a dû y renoncer après sa mise en retrait de la famille royale l'année dernière et son déménagement en Californie avec son épouse Meghan Markle. Malgré deux missions en Afghanistan, le prince n'a désormais le droit de porter ses médailles de service que sur un costume civil.