Les rappeurs Jul, Ninho et Orelsan en tête des artistes les plus écoutés en 2021

"Du propre", comme il le chante. Orelsan domine le classement avec son seul album "Civilisation" sorti mi-novembre, et qui cumule déjà plus de 338.000 ventes. A ses côtés, les rappeurs Jul et Ninho composent le podium des artistes musicaux les plus écoutés en 2021, selon le classement annuel du Snep (Syndicat national de l'édition phonographique), obtenu ce jeudi.

En effet, en nombre total d'albums vendus (ou écoutés sur les plateformes), c'est le Marseillais hyper-productif, Jul, qui l'emporte de loin avec 549.000 ventes cumulées pour ses 8 albums figurant dans le top 200, dont trois sortis en 2021.

Du côté de la météorite du rap français Ninho, le succès est aussi au rendez-vous. L'artiste prend la deuxième place du classement par artistes avec 422.000 ventes pour 3 albums, dont son dernier "Jefe" ("chef" en espagnol), sorti le 3 décembre.