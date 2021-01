Les retrouvailles entre la reine, Harry et Meghan pourraient avoir lieu en juin

Elle n’a pas foulé la moquette de Buckingham depuis le mois de mars 2020. Alors le temps commence sans doute à paraître un peu long pour Elizabeth II, confinée dans la grande banlieue de Londres. C’est au château de Windsor qu’elle a passé les fêtes de Noël en tête à tête avec son mari le prince Philip. C’est là aussi que le couple de nonagénaires a reçu la première injection du vaccin contre le Covid-19 le week-end dernier. Un signe d’espoir pour la souveraine qui a bien l’intention de "retourner aux affaires" et retrouver la capitale très rapidement, selon The Sunday Times dimanche.

Citant des conseillers du palais, le journal avance que la reine d’Angleterre a comme objectif de regagner en Londres en juin pour l’un des temps forts de son année. À défaut de pouvoir accueillir les garden parties qui ont toutes été annulées pour les douze prochains mois, Elizabeth II espère pouvoir assister le 12 juin à la parade militaire, baptisée Trooping the Colour, qui célèbre officiellement son anniversaire. "Pour l’instant, le plan prévoit que la parade se déroule comme prévu avec en tête l’idée qu’elle devra peut-être être adaptée ou réduite en fonction des règles sanitaires qui seront en place à ce moment-là", précise une source. L’édition 2020 avait dû se dérouler à Windsor à toute petite échelle à cause de la pandémie.

L’édition 2021 sera d’autant plus particulière que la reine aura soufflé ses 95 bougies le 21 avril et que le prince Philip aura lui fêté ses 100 deux jours plus tôt, le 10 juin. Des instants que le couple souhaite partager avec tous ses proches, qui se réunissent nombreux sur le balcon de Buckingham Palace le jour J pour assister au passage d’avions militaires dans le ciel londonien. Il se murmure que Meghan et Harry pourraient faire le voyage depuis la Californie pour cette réunion de famille sous les yeux des caméras. La toute première depuis leur échappée belle en mars 2020…